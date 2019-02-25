حساب المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لزوجة الأمير هاري: “واتاتك الحنة يا ميغان” – صورة

يبدو أن المشرفين على حساب المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في المنطقة العربية “أليسون كينغ”، على موقع “أنستغرام”، استعانوا بشخص مغربي للتعليق على صورة تظهر فيها “ميغان ماركل”، زوجة الأمير هاري، وهي تضع الحناء، أمس الأحد، في منطقة أسني ضواحي مراكش.

ونشر الحساب المذكور، اليوم الاثنين، فيديو لـ”ميغان ماركل”، وهي تمد يدها لشابة تنقشها لها بالحناء، لأنها حامل، مع تعليق: “واتاتك الحنة يا ميغان”.

وتعرفت “ميغان”، والأمير “هاري” على التقاليد المغربية، أثناء زيارتهما لدار إيواء تلميذات في منطقة “أسني”، ضواحي مراكش.

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وتعرف الأمير “هاري”، وزوجته، صباح اليوم، على الأكلات المغربية التقليدية، في نشاط خاص، قدم فيه الشاف الشهير، موحا، مختلف الأطباق التقليدية للضيفين، منها “الحريرة”، و”البسطيلة”، و”البغرير”.

وينتظر أن يحظى الأمير “هاري” ولي عهد بريطانيا وعقيلته الأميرة “ميغان”، اليوم، باستقبال من طرف الملك محمد السادس، وذلك في إطار زيارتهما الرسمية للمملكة، التي انطلقت، السبت الماضي.