بعد أسبوع من الاحتجاجات.. أمزازي يخصص يوما للنقاش مع ممثلي نقابات التعليم

بعد أسبوع حافل بالاحتجاجات، التي انضمت إليها جل النقابات التعليمية، في أيام متفرقة، يقود وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اجتماعات طويلة مع النقابات، للوصول إلى اتفاق ينهي الاحتقان، الذي يعيشه قطاعه.

مصادر نقابية قالت إن أمزازي اجتمع، صباح اليوم، في مقر وزارته، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية لساعات، حيث تم التطرق إلى كل النقاط الخلافية، التي بين هذه الأخيرة، والوزارة الوصية، واستمر النقاش لأكثر من ثلاث ساعات، وينتظر أن يتم استئنافه، مساء اليوم.

وتأمل النقابات أن يتمخض عن لقاء، اليوم، التوصل إلى اتفاق بين النقابات الست، والوزير، لتنتهي حالة الاحتقان، التي يعيشها قطاع التعليم، والتي تزايدت حدتها، في الأسبوع الماضي، ووصلت ذروتها، يوم الأربعاء الماضي، المصادف ليوم ذكرى “20 فبراير”، إذ قوبلت احتجاجات الأساتذة بتدخل أمني، على مقربة من مقر وزارة أمزازي.