منح تفرّغ للكتابة من مؤسسة مفردات

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

استجابةً للازدهار الأدبي الحالي في العالم العربي، قامت «مفردات» بإعداد برنامج منح تفرغ للكتابة جديد موجه للكتاب الإبداعيين الصاعدين في العالم العربي في مجالات الأدب المعاصر الروائي وغير الروائي والشعر.

الفئة المستهدفة

يدعم هذا البرنامج كتاب وكاتبات ذوي أعمال منشورة سابقًا يعملون حاليًا على إصدار جديد وهم/هن بحاجة للتفرغ والتركيز لإكمال مشروعهم.

يوفر البرنامج منحة تغطي تكاليف المعيشة لفترة قصيرة للتفرغ للكتابة وأخذ إجازة من وظائفهم/ن الأخرى لاستكمال مشروعهم/ن.

عن المنح

يتراوح قدر المنحة بين 600 و1300 دولار أمريكي شهريًا تحددها «مفردات» وفق تكلفة المعيشة في الدولة التي يقيم بها المتقدم/ة. وتغطي المنحة فترة تفرّغ تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر بناءً على احتياجات المتقدم/ة.

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على المتقدم/ة أن يؤكد وجود اهتمام من ناشر لعمله/ها الجديد على قيد الإصدار (ناشر على الإنترنت أو دار نشر مستقلة أو منشورات دورية أو مجلات أدبية وثقافية).

شروط التقديم

على المتقدم/ة أن يكون من العالم العربي أو مقيم/ة في العالم عربي. على المتقدم/ة أن يكون كاتب/ة في مجالات الأدب المعاصر الروائي أو غير الروائي أو الشعر أوأشكال كتابية فنية أخرى. مع العلم أن هذه المنح غير معنية بالكتابات الأكاديمية أو الصحافية أو سيناريوهات الأفلام أو كتابة المسرح. على المتقدم/ة أن يكون قد سبق ونشر عملين على الأقل. على المتقدم/ة توفير رسالة اهتمام من أحد الناشرين، بالعمل الجديد الذي سيتم استكماله خلال فترة التفرغ. ستعطى الأولوية للمقترحات المتميّزة بشكلها وبأُسلوبها المبتكر. على المتقدم/ة إن كان موظف/ة أن يأخذ إجازة من وظيفته طوال فترة منحة التفرغ للكتابة (في حال الحصول على المنحة، يطلب توفير رسالة من مكان العمل تؤكد الموافقة على الإجازة بالتواريخ المعينة).

تقديم الطلب

يمكن إرسال طلب التقديم باللغة العربية أو الإنجليزية على هذا العنوان [email protected] وإرفاق ما يلي:

استمارة الطلب كاملة. يمكن تحميل الاستمارة من هنا. نموذج كتابة من المقترح الكتابي المنوي إصداره ( 1000 كلمة على الأقل) سيرة ذاتية كاملة تتضمن البيانات الشخصية والتعليم وخبرتكم المهنية. تفاصيل عن أعمالكم المنشورة (يمكن أن تكون كتب أو مقالات إلخ). رسالة اهتمام بالعمل الجديد الذي سوف تعملون على استكماله من ناشر.

آخر موعد للتقديم: الأحد 10 آذار (مارس) 2019.

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