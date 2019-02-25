شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمدد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر سريانها الجمعة القادم، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.
وقال الرئيس اليوم ترامب إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدمًا إضافيًا.
وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.
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