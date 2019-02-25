الارشيف / اخبار العالم

ترامب يمدد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمدد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر سريانها الجمعة القادم، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس اليوم ترامب إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدمًا إضافيًا.

وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يمدد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى