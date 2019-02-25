شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل ويصيب 11 حوثيا في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

قُتل وأصيب 11 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات تابعة للميليشيا في أطراف منطقة "الطاحون" الواقعة جنوب غرب مديرية الحشاء. وأسفر القصف عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا، وجرح 4 أخرين، وتدمير طقم تابع لها.



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