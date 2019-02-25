انت الان تتابع ترحيب «روسي أمريكي» بتخفيف العقوبات عن طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما، موضحا أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تعتقد مثل روسيا أن الوقت قد حان للعمل على هذه العقوبات، قائلا: "يجب مناقشة هذا الموضوع في إطار قواعد وميثاق الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين"، بحسب "سبوتنيك".

وصرح كابولوف: "إذا تحدثنا بجدية عن أهمية الإسهام في الدفع بعملية المصالحة الوطنية الأفغانية، فإنه يتعين أن تتصالح طالبان مع بقية الأفغان"، مضيفا: "لذلك عليهم أن يلتقوا لإجراء المحادثات"، ومشيرا إلى وجود أن فريق تفاوضي لدى طالبان.وأكدت موسكو في وقت سابق، عدم معارضتها رفع العقوبات عن حركة "طالبان" تحفيزا

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