انت الان تتابع ترامب يدعو أوبك إلى "الاسترخاء" ويقول أسعار النفط عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه اليوم الاثنين بشأن أسعار النفط وكرر دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط حالة من الضبابية السياسية وعقوبات وقيود غير طوعية على عدد من المنتجين، لكنها قد تواجه ضغطا ناجما عن القلق المستمر بشأن الاقتصاد العالمي والصادرات الأمريكية القياسية.

وقال ترامب في تغريدة "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش!"

Advertisements

ويقود أعضاء أوبك ومنتجون من خارجها مثل روسيا جهودا لإعادة التوازن للسوق ودعم أسعار النفط.

وكتب ترامب، الذي يضع الاقتصاد الأمريكي بين أهم قضاياه، عدة تغريدات عن أسعار النفط وأوبك شاكيا من ارتفاع الأسعار، بما في ذلك قبل اجتماع المنظمة في ديسمبر كانون الأول.