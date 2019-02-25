طائرات حربية مجهولة تضرب قواعد حركة الشباب وسط الصومال

استهدفت طائرات حربية مجهولة قواعد حركة الشباب في إقليم هيران يوم الاثنين.
واستهدفت الغارات التي يشتبه في قيامها الطائرات الأمريكية بدون طيار أهداف المسلحين في قرية أورود بالقرب من مدينة بلدوين.
ودمرت مركبتان تحملان مقاتلين خلال الهجوم الذي استهدف الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وفقا لمسؤول الأمني الصومالي في بلدوين.
وأضاف أن اثنين من المدنيين فقدا أرواحهما في الغارة بعد أن توقفت السيارة التي كانا يستقلانها في نقطة تفتيش تابعة لحركة الشباب عند الغارة.
وكثفت القوات الخاصة الصومالية المدعومة من القوات الأمريكية العمليات المخطط لها ضد أهداف حركة الشباب المسلحة جنوب البلاد.
وأكدت أفريكوم في بيان أن ما لا يقل عن اثنين من مقاتلي حركة الشباب قتلا في أربع غارات جوية في جنوب الصومال.
ووفقاً للبيان ، فإن المرافق التي تم تدميرها استخدمها المسلحون لجمع الضرائب لتمويل حربها ضد الحكومة الصومالية.
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