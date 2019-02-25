شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الدولية»: على بريطانيا إنهاء إدارة جزر شاغوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاهاي)

رأت محكمة العدل الدولية اليوم (الإثنين)، أنه على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها لأرخبيل شاغوس في المحيط الهندي، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، وتطالب موريشيوس بالسيادة عليه.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبد القوي أحمد يوسف في رأي غير ملزم للهيئة القضائية الرئيسي للأمم المتحدة: إنه «على المملكة المتحدة أن تنهي في أسرع وقت ممكن إدارتها لأرخبيل شاغوس مما سيسمح لموريشيوس باستكمال إزالة آثار الاستعمار لأرضها».