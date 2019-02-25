شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: سنحاكم أسرى داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الاثنين)، إن 13 من أسرى تنظيم داعش الإرهابي الذين سلمتهم قوات سورية الديمقراطية إلى العراق الأسبوع الماضي سيحاكمون في العراق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، : «هم متهمون بارتكاب جرائم ضد العراقيين وضد المنشآت العراقية وفي العراق، وسيحاكمون وفق القانون العراقي، وهذا ما يجيزه القانون الدولي».