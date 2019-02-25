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وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الإسباني مستجدات الأوضاع في اليمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم (الاثنين) وزير الخارجية والتعاون الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن عقب التوصل إلى اتفاقات ستوكهولم والزخم الذي ترتب عليها لإنجاز خطوات بناء الثقة.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن المجتمع الدولي مدعو اليوم لممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمع الدولي.

من جهته، أعرب الوزير الإسباني عن تضامن حكومة بلاده مع جهود الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة المواطنين واستعدادها لتقديم الدعم لإنجاح اتفاقات السويد ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الدائم في اليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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