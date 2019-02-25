شكرا لقرائتكم خبر عن توقع الاتفاق مع الصين بشأن التجارة.. ترمب: لا أتعجل نزع نووي كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيشعر بالرضا ما دامت كوريا الشمالية متوقفة عن اختبار الأسلحة، وإنه لا يتعجل إبرام اتفاق نووي مع زعيمها كيم يونغ أون عندما يعقدان قمتهما الثانية بعد غدٍ (الأربعاء).

وأضاف ترمب في واشنطن اليوم (الاثنين) عشية سفره إلى فيتنام:« لا أريد سوى عدم إجراء اختبارات.. سنكون سعداء طالما لا توجد اختبارات».

من جهة ثانية توقع ترمب التوقيع على اتفاق مع الصين بشأن التجارة بين البلدين.

وقال في اجتماع مع محافظي ولايات أمريكية:«سنعقد قمة للتوقيع (على الاتفاق).. ولذلك نأمل في أن نكمل ذلك. ولكننا نقترب جداً جداً من ذلك».