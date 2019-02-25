شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المفاوضات الأوروبية البريطانية حول بريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل) أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل استئناف المفاوضات الأوروبية البريطانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الثلاثاء القادم. أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل استئناف المفاوضات الأوروبية البريطانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الثلاثاء القادم. وقالت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنيه سيجتمع في بروكسل مع وزير شؤون البركسيت البريطاني ستيف باركلي.



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