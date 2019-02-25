شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرفض دروساً أوروبية حول حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (شرم الشيخ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يرفض أن يعطي الأوروبيون لمصر دروساً في حقوق الإنسان، مؤكداً أن لكل منطقة ثقافتها وخصوصيتها.

وكان السيسي يعلق في المؤتمر الصحافي الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ على تصريحات مسؤولين أوروبيين قالوا فيها إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان طرحت خلال القمة.

وقال السيسي «إنني أتكلم بكل صراحة وبكل ثقة، لن تعلمونا إنسانيتنا وقيمنا وأخلاقياتنا..».

وتابع أن «الناس التي يتم قتل أبنائها» في اعتداءات هم من «يطالبون بحقهم (في القصاص)».