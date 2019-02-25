شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من انهيار المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، من «انهيار» المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة، داعياً روسيا والولايات المتحدة إلى المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في الأهمية في هذا المجال.
وقال غوتيريش في خطاب ألقاه خلال مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في جنيف بشأن نزع الأسلحة: «سأكون صريحاً.. ستنهار مكونات أساسية من المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة».
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