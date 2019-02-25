شكرا لقرائتكم خبر عن المحتجون في السودان يتحدون «الطوارئ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أطلقت الشرطة السودانية اليوم (الاثنين)، الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة الخرطوم، في تحدٍ لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير لإنهاء التظاهرات المناهضة لحكومته.

وتهز تظاهرات دموية السودان منذ أكثر من شهرين، بالرغم من إعلان البشير الجمعة الماضية فرض حالة الطوارئ لمدة عام على جميع أنحاء البلاد، لوقف الحملة ضد حكمه المستمر منذ ثلاثين عاماً.