شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وجرح 11 حوثياً في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عواصم)

قُتل وأصيب 11 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن القصف استهدف تعزيزات تابعة للميليشيا في أطراف منطقة «الطاحون» الواقعة جنوب غرب مديرية الحشاء.

على صعيد أخر، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن حكومته تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقًا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم، في المؤتمر العالي المستوى للدورة 40 لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.