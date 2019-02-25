شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وجرح 11 حوثياً في الضالع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عواصم)قُتل وأصيب 11 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن القصف استهدف تعزيزات تابعة للميليشيا في أطراف منطقة «الطاحون» الواقعة جنوب غرب مديرية الحشاء.
على صعيد أخر، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن حكومته تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقًا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم، في المؤتمر العالي المستوى للدورة 40 لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وجرح 11 حوثياً في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.