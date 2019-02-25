شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف إجلاء المحاصرين في شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

استأنفت قوات سورية الديموقراطية اليوم (الإثنين)، إجلاء المحاصرين من جيب كان تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، وفق ما شاهد فريق وكالة فرانس برس، في دفعة هي الثالثة في أقل من أسبوع.

وقالت مراسلة فرانس برس إن أكثر من عشرين شاحنة شقت طريقها في منطقة صحراوية إلى منطقة الفرز، الواقعة على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال بلدة الباغوز، حيث باتت سيطرة التنظيم تقتصر على نصف كيلومتر مربع.