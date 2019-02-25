رئيس المجلس الأوروبي: تمديد مهلة بريكست سيكون "حلاً منطقياً"

اسماء السيد - شرم الشيخ: أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين إن تأجيل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 آذار/مارس سيكون حلا "منطقيا".

وأوضح توسك في المؤتمر الصحافي الختامي لأول قمة للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية أنه ناقش على هامش أعمال القمة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة باحتمال التمديد.

وقال: "أعتقد أنه بالنظر الى الموقف الذي نجد أنفسنا فيه فإن مهلة إضافية ستكون حلا منطقيا".

وقالت ماي الأحد أنه لا يزال هناك وقت لاعادة التفاوض حول اتفاق بريكست الذي أبرمته ورفضه البرلمان البريطاني مؤكدة أنه لن يجري التصويت بهذا الشأن قبل 12 آذار/مارس المقبل.

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واعتبر توسك أنه "من الواضح تماما" بالنسبة له أنه لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الحالي وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: "بريكست في حالة من الفوضى" أو "التمديد".

وتابع "كلما اقتربنا من 29 آذار/مارس، كلما زادت احتمالات التمديد".

وأكد توسك أنه قال لتيريزا ماي "أيا كان السيناريو فان كل (الأعضاء) ال 27 سيبدون حداً أقصى من التفهم وحسن النية".