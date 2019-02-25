"درس بلياردو" لتيريزا ماي في شرم الشيخ.. و"المدرب" مفاجأة

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو
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وظهرت ماي في الفيديو الذي نشره المسؤول الإيطالي على حسابه الرسمي في "تويتر"، وهي تحاول لعب "البلياردو"، بينما كانت تقول: "سيتطلب الأمر دعما كبيرا، إلا أن حالتي ميؤوس منها".
وطلبت ماي من كونتي أن يريها كيفية ضرب الكرة، ليقوم الأخير بفعل ذلك، تاركا الدور لرئيسة الوزراء البريطانية التي استعانت برئيس موظفيها غافن بارويل.
وتحضر ماي القمة في شرم الشيخ المصرية، بحضور رؤساء دول وحكومات من 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم، من بينها مكافحة الإرهاب وتدخلات إيران والهجرة غير الشرعية والأزمات في العالم العربي.
ووضعت جدول أعمال القمة 3 أطراف، هي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدولة المضيفة مصر، ويتوقع كثيرون أن تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.