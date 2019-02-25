شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب بالبرلمان: "مبخفش من حد وأحترم كافة مؤسسات الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، احترامه لمجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة، قائلا:" كوزير أحترم البرلمان وكافة مؤسسات الدولة.. وعلى المستوى الشخصى لا أخشى أحدا ومبخفش من حد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للوزير فى عدد من الموضوعات المتعلقة بمراكز الشباب وتطويرها فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف صبحى، أن الوزارة حريصة على رفع اللياقة البدنية وتم بالفعل تقديم مشروع قانون لوزارة التعليم العالى لربط مشروعات الصحة بالجامعات فى هذا الصدد مثل العديد من الدول المتقدمة التى بدأت ذلك منذ سنوات طويلة، بالإضافة لبحث آلية لتدريس مادة خاصة بالتربية الرياضية لمراحل التعليم قبل الجامعى.

وأشار وزير الرياضة، أنه فيما يخص إنشاء مدارس للمتفوقين لابد من فحص هذا الأمر مع القطاع الخاص حتى يكون له دور كبير فى هذا الشأن، لافتا إلى أن حمام السباحة يكلف الدولة ما بين 7 إلى 20 مليون جنيه وفقا للاشتراطات كل حمام وإمكانياته وهو ليس فرض ولكنه إتاحة، مؤكدا أن مصنع النجيل الصناعى المصرى سيكون له دور فى سرعة عملية التطوير والتجديد، مشيدا بجهود النواب فى المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية للوزارة.