شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاق التعاون المالى والفنى بين مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

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كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.