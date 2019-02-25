شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب بمراجعة أسماء النواب.. ومرتضى منصور: أنا موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأمين العام للمجلس، مراجعة أسماء النواب الذين أعلن البرلمان اليوم عن تغيبهم من خلال شاشات عرض قاعة المجلس.

جاء ذلك بعد أن علق المستشار مرتضى منصور على وجود اسمه ضمن كشوف النواب الغائبين عن الجلسة العامة اليوم، قائلا: "هو أنا كده مش موجود، أنا موجود ولا لأ".

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ورد الدكتور على عبد العال قائلا: "كنت موجود ولم توقع"، ورد مرتضى منصور قائلا: "يعنى فى البيت يقروا إنى مش موجود" وفى مداعبة من النائب قال "انا موجود أنا موجود".

وعقب عبد العال قائلا: "جهاز تسجيل الأسماء مش بيغلط ولو عايز تعطى رسائل للسلام الاجتماعى فى البيوت مقبول فيما عدا ذلك ما أعرفش"