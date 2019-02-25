شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" تستقبل وفدا ألبانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى ووزيرة الدفاع السابقة ميمى كوديلى، ومساعدة رئيس اللجنة وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، وسفير ألبانيا بالقاهرة ادوارد سولو.

وقال عامر، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللقاء تناول التأكيد على حسن العلاقات بين البلدين وحرص مصر على هذه العلاقات خاصة انها تاريخية وممتدة منذ القدم .

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وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه قدم التهنئة للوفد الألبانى بعد قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بتحديد شهر يوينو المقبل لفتح مفاوضات انضمما ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا للوفد البرلمانى على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين .

وأثنى عامر، على التعاون ضد الإرهاب وتجنب الازدواج الضريبى وتسليم المجرمين والتعاون فى المجال الفضائى، مؤكدًا أيضا أهمية استمرار التعاون البرلمانى وتبادل الزيارات لتحقيق الخبرات والصداقة بين الجانبين لتحقيق مصلحة البلدين، بالإضافة إلى الإشادة بالوفد بالتعاون السياسى والبرلمانى والاقتصادى والسياحى بين مصر وألبانيا .

وحضر من الجانب المصرى، أعضاء لجنتى الدفاع فى مقدمتهم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والنواب أحمد العوضى وأحمد إسماعيل ويونس الجاحر وأحمد مدين وهند الجبالى، ومن لجنة العلاقات الخارجية النائبة ماريان عازر وسوزى رفلة.