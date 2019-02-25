شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى عبده زكى يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد رئيسة قناة صدى البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى عبده زكى ، اليوم الأثنين ، بشكوى الى أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يتهم فيها إلهام أبو الفتح، رئيس قناة صدى البلد بالمساهمة فى إثارة الفتنة، والإضرار بالاستثمارات الرياضية عبر السماح باستمرار برنامج"الماتش" والموافقة على المحتوى الرياضى المثير للفتنة.

وطالب عبده زكى فى شكواه بالتحقيق واتخاذ ما يلزم قانونا مع إلهام أبو الفتح، رئيس قناة صدى البلد الفضائية و هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش بالقناة بتهمة إثارة الفتنة والإضرار بالاستثمارات الرياضية من خلال بث محتوى رياضى كاذب لكسب جماهيرية مؤقتة وزائفة .

واقتصر زكى فى شكواه على واقعتين ،الواقعة الأولى هى زعم مقدم برنامج"الماتش"- الذى تترأسة إلهام أبو الفتح - علمه بأن نادى بيراميدز وافق على تأجيل مباراته مع النادى الأهلى والمدرجة ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحيث لا تقام فى الموعد المقرر لها يوم 28 فبراير الجارى، كما زعم علمه بأن إدارة نادى بيراميدز ستوافق على تأجيل المباراة تنفيذا لطلب الأهلى وهذا منافى للحقيقة بدليل أن نادى بيراميدز خاطب جماهير الأهلى بعد وقت قصير بالقول :"ننتظركم يوم 28 فبراير فى الكأس متتأخروش علينا" وهذا أغضب جماهير الأهلى فشنت هجوما لاذعا على بيراميدز وقياداته دون ذنب منهم.

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و لفت زكى إلى أن الواقعة الثانية هى أن البرنامج ذاته استفز فى وقت سابق جماهير النادى الزمالك عبر تذكيرهم بنتيجة مباراة ناديهم مع بنى عبيد وفوز الأخير بهدف مقابل لا شئ بدور الـ32 من بطولة كأس مصر ما دفع جمهور الزمالك لشن هجوم عنيف ضد البرنامج والقناة على موقع التواصل الاجتماعى وطالبوا بوقف بث برنامج الماتش.

و اختتم الكاتب الصحفى عبده زكى شكواه قائلا :" ولما كان البرنامج المشار إليه ومقدمه والمشرف عليه تجاهلوا مبادئ واضحة لضمان تحقيق هدف الرسالة الإعلامية وهى الصدق، والحياد، والموضوعيه، وتحمل المسئوليه فإننا نناشدكم باتخاذ قرار بوقف برنامج "الماتش" ومحاسبة القائمين عليه".