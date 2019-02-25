شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نواب يطالبون بدعم مراكز الشباب وإنهاء التناحر والتلاسن بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب، عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة.

وقال أحمد على إبراهيم، نائب إدارة المرج بالقاهرة: "قام بعض شباب المرج بعمل ملاعب ومعهم أحكام براءة من المحكمة فيما يخص الترخيص، وتمت إزالة هذه الملاعب فى حين أن الدولة تشجع على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أرى أن قرار إزالة الملاعب غير مدروس".

وطالب "إبراهيم"، بتنجيل نادى المرج الرياضى بنجيل طبيعى، قائلا: "نادى المرج السنة الماضية كان ينافس على الصعود للدورى الممتاز ب، والسنة دى ينافس فى القسم الثالث، ويجب دعمه وتوفير ما يحتاجه من خدمات".

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فيما تحدث النائب رضا البلتاجى، عن أهمية الرياضة، وضرورة إنهاء المشاحنات والتناحر بين جماهير الكرة المصرية، قائلا: "كنت فى لقاء مع جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، ورئيسة الوفد الألمانى سألت عن لاعبنا المصرى محمد صلاح، مما يؤكد أهمية الرياضة، ويجب وقف ما يحدث من تلاسن وخناقات وتناحر بين جمهور الزمالك مع جمهور الأهلى".

وطالب "البلتاجى" بتوفير احتياجات المنشآت الرياضية بحلوان، مؤكدا أن هناك 38 منشأة رياضية فى حلوان لا يوجد فيها خدمات وتعانى وتحتاج لتنجيل.