كتب سمير حسنى - محسن البديوى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مطالبة الدول الأوربية بإعادة عقوبة الإعدام عدم فهم للواقع والتطور الذى تعيشه أوروبا.
وعلق الرئيس على عقوبة الإعدام بالمنطقة العربية خلال مؤتمر صحفى قائلا: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، فهنا فى منطقتنا العربية، الأُسر لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقولى عاوزين حقى أبناءنا ودماءهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون".
وفى رد صارم قال الرئيس لمنتقدى عقوبة الإعدام: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يرد على منتقدي عقوبة الإعدام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.