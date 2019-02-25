ترامب قلق بشأن أسعار النفط: لعدم السعي لرفع الأسعار في الأسواق

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "قلقه بشأن أسعار النفط"، داعياً منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى "عدم السعي لرفع الأسعار في الأسواق".

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