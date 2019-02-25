الأمن السوداني نفى تواجد عناصر من المعارضة المصرية على أراضيه تهدد أمن القاهرة

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني "وجود أي عناصر للمعارضة المصرية بالسودان تهدد أمن القاهرة"، موضحاً أن "السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري". ولفت إلى أن "أي مشكلة تطرح في الإعلام يتم التعامل معها بجدية"، مشيراً إلى "توفر إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما"، مشدداً على "أهمية وجود فعاليات شعبية متبادلة بين البلدين لتقوية الربط الشعبي".

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