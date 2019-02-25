رئيس الوزراء الإثيوبي: سندمج الائتلاف الحاكم بإثيوبيا تحت مظلة حزب قومي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي "اعتزام الائتلاف الحاكم بالبلاد، دمج أحزابه الأربعة تحت مظلة حزب قومي واحد، يقوم على أساس المواطنة، ويتجنب العرقية"، مشيرا إلى أن "الائتلاف الحاكم اتخذ قرارا بشأن تأسيس حزب وطني يتيح لجميع المواطنين فرصة المشاركة بشكل متساوِ من كل أقاليم البلاد".

وتعهّد بـ"إجراء عملية تغيير هيكلية للائتلاف في الأشهر المقبلة"، لافتا إلى أنه "سيتم دمج جميع الأحزاب تحت مظلة حزب إثيوبي قومي واحد، يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات"، مشيراً إلى أن "التكتل الجديد سيتيح للأحزاب المشاركة فيه فرصة الترشح لرئاسة الوزراء، واتخاذ القرارات السيادية في الدولة".