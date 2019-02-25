وزير إسرائيلي: يجب رفض التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية

وجه وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الشكر لنظيره البريطاني ساجد جاويد على تقديم مسودة لإعلان "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
وأوضح أنه "على كل من يرغبون حقا في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية"، مشدداً على أنه "حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن "مسودة قرار بالبرلمان البريطاني تقضي بحظر "حزب الله"، وما يرتبط به وجماعات أخرى، وصفها كيانات إرهابية".
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