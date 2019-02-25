تصفية 35 مسلحاً من حركة "الشباب" بعملية مشتركة صومالية أميركية

أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" بأن العشرات من عناصر حركة "الشباب" المتشددة تم القضاء عليهم خلال عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع العسكريين الأميركيين. وكشفت أن قوات الكوماندوز بالتعاون مع القوات الأمريكية نفذت الليلة الماضية عملية أمنية برية وجوية في محافظة هيران شمالي العاصمة مقديشو، مؤكدة تصفية 35 عنصرا من "الشباب". وأشارت الوكالة إلى أن العملية استهدفت خمس قواعد استخدمها المتشددون كمنصات لتنفيذ هجماتهم.

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