هولاند يدعو من الموصل الى تعبئة دولية لإعادة إعمار المدينة

دعا الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند من الموصل التي زارها اليوم، إلى تعبئة دولية لإعادة إعمار المدينة التي كانت معقلا سابقا لارهابيي داعش في العراق.

وذكر هولاند لوكالة فرانس برس "أنه لأمر مؤثر جدا بالنسبة لي أن أعود إلى هذه المدينة التي كانت رهينة بأيدي داعش. أن أراها محررة أمر مؤثر ولكن أن أراها مدمرة كليا في قسمها الغربي فمؤثر أيضا وأكثر حزنا". وأكّد أن "من الضروري أن ينظم تحرك دولي لمساعدة العراقيين لإعادة إعمار القسم الغربي من المدينة".