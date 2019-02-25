بيسكوف: بوتين لم يتحدث بشكل مباشر عن استهداف أميركا حال تعرض روسيا لتهديد

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث بشكل مباشر عن استهداف الولايات المتحدة بصواريخ روسية حال تعرض بلاده للتهديد، رغم إبداء بوتين استعداد موسكو للرد على نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في شرق أوروبا بفرض حدوث ذلك".
وأوضح بيسكوف أن "بوتين قال أنه إذا كان بلدنا واقع تحت التهديد ونُشرت صواريخ متوسطة المدى أو ذات مدى أقصر قرب حدوده، سيتم اتخاذ رد مناسب وستستهدف صواريخنا ليس فقط منصات الإطلاق وإنما الأراضي التي يكمن فيها مركز صنع القرار"، لافتاً الى أنه "فضلا تذكروا أن الرئيس لم يذكر اسما جغرافيا واحدا في هذا الصدد".
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