أعلن مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، "أنّه وصل إلى الدوحة، ليلتقي وفدًا يتمتّع بصلاحيات أكبر من "حركة طالبان. هذا يمكن أن يكون لحظة مهمّة"، لافتًا إلى "أنّني أقدّر استضافة قطر وتسهيل باكستان للسفر. الآن بدأ العمل"
وذكرت "حركة طالبان" من جهتها، أنّ "الملا عبد الغني بردار، وهو أحد مساعدي زعيم الحركة وأحد مؤسّسيها، وصل إلى العاصمة القطرية في وقت متأخّر من الأحد".
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، وصفت المفاوضات الّتي دامت ستة أيام متعاقبة بأنّها أهمّ تقدّم منذ التدخل الأميركي في سنة 2001.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا لأفغانستان وممثلو طالبان وصلوا إلى الدوحة لجولة جديدة من المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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