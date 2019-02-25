الحوثي اتهم الجهة الحكومية بالتهرب من تنفيذ اتفاق السويد

اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الطرف الحكومي بـ"التنصل من التزاماته ضمن اتفاق السويد"، مؤكداً "استعداد الحركة تنفيذ التزاماتها فيما يتصل بإعادة الانتشار من محافظة الحديدة، غربي البلاد".
ولفت إلى "جهوزيتنا لتنفيذ اتفاق الحديدة والبدء بالخطوات الأولى من طرف واحد"، مشيراً إلى "اننا قمنا بالخطوة الأولى في ميناء الحديدة، والأمم المتحدة تعلم ذلك"، مضيفاً: "الطرف الآخر يتنصل من تنفيذ اتفاق السويد ويسعى للالتفاف عليه والتهرب من تنفيذه، وهو يتحرك بأطماعه ولا تهمه مصلحة الشعب اليمني ولا مصلحة أهالي الحديدة تحديدا".
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