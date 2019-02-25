الملك سلمان بعث برقية شكر وامتنان إلى السيسي إثر مغادرته مصر

ركّز ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية شكر بعثها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر مغادرته مصر، على أنّه "يسرّني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
ولفت إلى أنّ "هذه الزيارة والمباحثات الّتي عقدناها، أكّدت مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافّة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين"، مبيّنًا أنّه "لا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، الّتي كان لكم دور بارز في إنجاحها".
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