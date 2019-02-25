بلدية كفرحمام تعلن عن إقفال أبوابها أمام أبناء البلدة بسبب الأزمة المالية

أعلنت بلدية كفرحمام قضاء حاصبيا، في بيان لها، عن إقفال أبوابها أمام أبناء البلدة ابتداءً من الأول من آذار المقبل لأسباب وصفتها "بالقاهرة".

وحملت البلدية قرارها القصري هذا إلى الدولة اللبنانية لعدم تسلمها مستحقاتها المخصصة لها من صندوق البلديات ما أوقعها في عجز مالي لم يعد بإمكانها تحمله وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية المطلوبة منها تجاه أبناء البلدة، وكذلك لجهة الغبن اللاحق بموظفي وعمال البلدية اللذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من شهرين.

وتقدمت البلدية باعتذارها من أبناء البلدة، طالبة إليها التقدم بطلبات لمن يرغب بإجراء أية معاملة قبل يوم الإقفال.