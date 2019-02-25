النشرة: جريحان بحادث سير بين سيارتين في مجدليون شرق صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع حادث سير في منطقة مجدليون شرق مدينة صيدا بين سيارة رباعية الدفع من نوع شيروكي بيضاء اللون وسيارة من نوع تويوتا كورولا سوداء اللون.
وقد ادى الحادث الى سقوط جريحين نقلا الى المستشفى للمعالجة. وحضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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