أبو سليمان بعد لقائه بري: تطرقنا إلى تحديث قانون العمل

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية، "أنني تشرفت بلقاء بري الذي تربطني به معرفة قديمة، وتركز البحث على كيفية تطبيق ما جاء في البيان الوزاري خصوصاً في ما يتعلق بوزارة العمل".

ولفت أبو سليمان إلى أن البيان ركز على ان التصدي للتحديات، يتطلب ورشة عملٍ وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تحدث عن إصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير العمل هو الوزير الوصي عليه، وذلك من خلال إعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها"، مشيراً إلى أن "هذا ما تركز عليه البحث اليوم مع بري الذي يتطلع ان يتخطى صندوق الضمان المشاكل التي يواجهها ويكون اكثر فاعلية ويوفر افضل الخدمات للشعب اللبناني".

وأوضح "أننا تطرقنا الى تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للإستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة الذي تحدث عنهم البيان الوزاري ايضاً. واطلعت بري على تصوري لذلك، وابلغته انني اعول كثيراً على دعمه للورشة التشريعية لتحديث قانون العمل الذي مضى وضعه اكثر من 70 عاماً وشهد بعض التعديلات آخرها منذ اكثر من 18 عاماً. وهذه الورشة تتطلب تضافر الجهود بين الجميع لما فيه مصلحة المواطن اللبناني اولاً".