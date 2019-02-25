لجنة الناجحين بمجلس الخدمة لصالح الطيران المدني: مباراتنا أجريت قبل السلسلة

ردت لجنة متابعة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة لصالح المديرية العامة للطيران المدني على إحدى المقالات التي نشرت معلومات مغلوطة تناولت الناجحين في مباراة نظّمها مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة الاشغال والبالغ عددهم 88 ناجحاً، واضعة اياهم في إطار "التوظيف الذي كسر القاعدة القانونية في وقف التوظيف بعد صدور السلسلة".

وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن "المباراة المذكورة جرت في شهر أيار من العام 2017 أي قبل صدور قانون السلسلة وقبل صدور قرار وقف التوظيف، وتلفت اللجنة أن مرسوم التعيين موجود حاليا في قصر بعبدا بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشددةً ان "لا علاقة للناجحين في هذه المباراة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع التوظيف العشوائي او التوظيف المخالف لقرار منع التوظيف، كون الاعلان عن المباراة وتنظيمها حصلوا وفق الأصول والقوانين وقبل إقرار السلسلة الجديدة وقبل القرار بوقف التوظيف".