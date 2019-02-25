تواصل وزير البيئة فادي جريصاتي مع المقاول المسؤول عن مطمر برج حمود الذي أكد أن نقل ومعالجة النفايات التي تمّ تخزينها مؤقتاً في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحي في برج حمود سينتهي خلال ثلاثة ايام، وبالتالي ستنتهي مشكلة انبعاث الروائح الكريهة التي يشكو منها المواطنون في الدورة وبرج حمود وجل الديب وصولاً الى انطلياس.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة: مشكلة إنبعاث الروائح من مطمر برج حمود ستنتهي خلال 3 ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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