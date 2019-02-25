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وزير البيئة: مشكلة إنبعاث الروائح من مطمر برج حمود ستنتهي خلال 3 ايام

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تواصل وزير البيئة فادي جريصاتي مع المقاول المسؤول عن مطمر برج حمود الذي أكد أن نقل ومعالجة النفايات التي تمّ تخزينها مؤقتاً في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحي في برج حمود سينتهي خلال ثلاثة ايام، وبالتالي ستنتهي مشكلة انبعاث الروائح الكريهة التي يشكو منها المواطنون في الدورة وبرج حمود وجل الديب وصولاً الى انطلياس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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