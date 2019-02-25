شهيب: ملتزم توفير التعليم لجميع التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية

أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اثر لقائه مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني "الإهتمام التاريخي اللبناني بالقضية الفلسطينية، وخصوصا من جانب الحزب التقدمي"، لافتا إلى" استمرار التزام وزارة التربية توفير التعليم لجميع التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية، واستمرار السعي مع المجتمع الدولي لتأمين التمويل الكافي الذي يمكن وكالة "الأونروا" من القيام بواجباتها التربوية والإجتماعية.

وأكد شهيب أن "المدارس الرسمية استقبلت خلال العام الحالي أكثر من ثلاثة آلاف طالب فلسطيني جديد والحالات التي تم رفضها في مطلع العام الدراسي تعود إلى عدم توافر الأوراق الثبوتية اللازمة للطلاب الفلسطينيين لكي يتم تسجيلهم".

من جهته أكد كوردوني "ثقته باستمرار وزارة التربية في استقبال التلامذة الفلسطينيين"، مشيرا الى أن "الحالات التي تستوجب تنسيقا بين "الأونروا" ووزارة التربية سوف تتابع عن كثب بين الطرفين".

وكان شهيب استقبل النائب والوزير السابق بطرس حرب وعرض معه قضايا وطنية والحاجات التربوية العائدة لمنطقته وسبل تأمينها.