ضاهر بحث مع وفد فلسطيني الهجمة الدولية المنظمة لتصفية القضية الفلسطينية

بحث مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر مع وفد قيادي فلسطيني برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، الهجمة الدولية المنظمة لتصفية القضية الفلسطينية خاصة من خلال إعادة طرح ملف صفقة القرن بقوة ومحاولة فرضه على الواقع الفلسطيني. وأكد المجتمعون وحدة الصف والكلمة لمواجهة تلك المؤامرات وضرورة تضافر الجهود السياسية والشعبية لإسقاطها ونوه الوفد بالدور الكبير الذي تلعبه قيادة حزب الله في هذا المجال. ونوّه الطرفان بالأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية.

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