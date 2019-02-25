الدفاع المدني: جريحان اثر تصادم بين "ڤان" وشاحنة في زوق مصبح- كسروان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أنقذوا جريحًا من داخل سيارته نوع "ڤان"، أُصيب جراء تعرّضه لحادث سير وقع بين الـ"ڤان" وشاحنة في زوق مصبح - كسروان".
وبيّنت أنّ "تنفيذ المهمّة استدعى استعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكّن من سحب المصاب من داخل سيارته، نظرًا لتضرّر الهيكل نتيجة قوة الحادث؛ توازيًا تمّ معالجة مصاب محليًّا"، موضحةً أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى سقوط جريح آخر تمّ نقله بواسطة جهات أُخرى إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".
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