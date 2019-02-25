الحريري من شرم الشيخ: اللقاءات التي عقدتها مع الأوروبيين تؤكد دعم لبنان

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه "لدينا علاقات كعرب مع الاوروبيين، ومؤتمر القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ أعطى فرصة للمصارحة أكثر، وكان هناك إيجابية كبيرة في هذا المؤتمر".

وفي تصريح له عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ، أوضح الحريري أن "كل اللقاءات التي عقدتها على هامش القمة مع الأوروبيين تؤكد على مؤتمر سيدر ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه وهذا ما كنا نريده واللقاءات كلها كانت ناجحة".

وأشار الحريري الى "أننا نحن في الحكومة فيها كل الاحزاب الكبرى ولبنان بحاجة لإصلاحات كبيرة ووضعنا ذلك"، لافتاً الى "أننا اعتمدنا على كل الاحزاب الالتزام بالإصلاحات التي أقريناها".

وأكد أن "الإصلاحات صعبة ومفهوم أنها صعبة لكن يجب ان نغير طريقة عملنا"، لافتاً الى أنه "الناس ستتقبل هذا النوع من الاصلاحات اذا صارحناها وشرحنا لها".

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وشدد الحريري على أن "مكافحة الارهاب أساس لأن أي بناء اقتصاد يعتمد على الأمن والاستقرار"، مشيراً الى أن "الارهابيين هم الذي خربوا البلاد وحيثما وضعوا يدهم خربوا الاوطان"، معتبراً أن "مكافحة الارهاب يتم في كل المجالات، جزء أمني، وجزء يعتمد على تحسين حياة المواطن العربي".

وأكد أن "التعاون الامني بين لبنان ومصر كبير جدا من ناحية المخابرات والمعلومات".

ولفت الى أن "إيماني هو أن الحوار هو السيبل الوحيد لحل الأمور وهذا اللقاء بين العرب والأوروبيين مهم، والاهم هي اللقاءات الجانبية التي حصلت وهذا الذي يقدم العلاقة بين البلدان ونحن والأوروبيين يمكن ان نكون قوة اقتصادية كبيرة".