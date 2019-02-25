"ضربوني وأخدوا التوك توك بالعافية".. أمن القاهرة يوقع بتشكيل عصابي بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها بدئرة قسم شرطة البساتين والتعدى عليه بسلاح أبيض وإصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من كلا من "سيدة.ع"، 31 سنة، ربة منزل، و"سعيد.ش"، 16سنة، سائق مركبة توك توك ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (مصاب بكدمات بالوجه وسحجه بالقدم اليسرى) .. بأنه حال سير الثانى بدراجة نارية " توك توك" ملك المبلغة الأولى بدائرة القسم إستوقفه شخصان " أدلي بأوصافهما التقريبية " ، وطلبا توصيلهما لمنطقة صقر قريش بدائرة القسم ، وفور وصولهم قاما بالتعدي عليه بالضرب "ضربوني بسلاح أبيض وأخدوا التوك توك بالعافية وهربوا".



بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من؛"أحمد.م"، 31 سنة،عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و "إسلام.ط"، 26 سنة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المدعو/ضاحى.س.ح- سن 27- عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وقد أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ميكروباص "مستأجرة " ، وبمواجهته أيد ما جاء باقوال المتهمان المضبوطان وأقر بإقتصار دوره على مراقبة الطريق أثناء إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته ، وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى مركبة " التوك توك" المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة الشوبك بالجيزة "جارى تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه " مقابل مبلغ مالى 10 ألاف جنيه ، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 5000 جنيه من متحصلات الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.