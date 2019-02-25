والد طالبة محتجزة في مستشفى الزقازيق: "بنتي عندها سعال ديكي".. و"الصحة" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيبت مجموعة من طالبات مدرسة الصالحية الجديدة، بحالات سعال مزمن، ما تسبب في احتجاز عدد منهم داخل مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق.

وأكد محمود فضل، والد إحدى الطالبات المحتجزات بالمستشفى، إن إصابة ابنته وعدد من أقرانها عبارة عن "سعال ديكي"، ليس كما تروج مديرية الصحة أن الحالات سعال مزمن أو كما تؤكد التقارير الطبية المكتوب بها "اشتباه بالسعال الديكي".

وأوضح والد المصابة، أن عدد الحالات أكثر من 25 حالة، لكن أسرهن يرفضون التوجه إلى المستشفى، لأنه لا جديد من الناحية العلاجية، وخشية أن تحتجزهم المستشفى.

Advertisements

ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق، استقبلت 6 حالات لطالبات من مدرسة ثانوية بالصالحية الجديدة، جميعهن مصابات بحالات سعال مزمن، نافيًا إصابتهن بالسعال الديكي.

وأوضح مسعود، أن إصابات الطالبات عبارة عن "كحة متكررة" إلا أن حالة الرئتين جيدة من الناحية الطبية.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زار مستشفى "أبو بكر الصديق" بمدينة الصالحية الجديدة، السبت الماضي، بعد ورود شكاوى من انتشار عدوى بالمستشفى، حيث جرى التصريح بتحويل عدد من الطالبات إلى مستشفى "الصدر" بالزقازيق، بعد إصابتهن بحالات سعال مزمن، وفقًا لتصريحات وكيل وزارة الصحة.