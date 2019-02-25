إصابة 6 طالبات باشتباه في "سعال ديكي" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق، استقبلت 6 حالات لطالبات من مدرسة ثانوية بالصالحية الجديدة، جميعهن مصابات بحالات سعال مزمن، نافيًا إصابتهن بالسعال الديكي.

وأوضح مسعود، أن إصابات الطالبات عبارة عن "كحة متكررة" إلا أن حالة الرئتين جيدة من الناحية الطبية.

كان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زار مستشفى "أبو بكر الصديق" بمدينة الصالحية الجديدة، السبت الماضي، بعد ورود شكاوى من انتشار عدوى بالمستشفى، حيث تم التصريح بتحويل عدد من الطالبات إلى مستشفى "الصدر" بالزقازيق، بعد إصابتهن بحالات سعال مزمن، وفقًا لتصريحات وكيل وزارة الصحة.

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