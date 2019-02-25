سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: القمة العربية الأوروبية "تاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ (أ ش أ)

أشاد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، بالجهود التي بذلتها مصر لعقد القمة العربية الأوروبية الأولى على أرضها، واصفا تلك القمة بـ"التاريخية".

وقال الفرا -في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين-: "إن ماجاء بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة يدعو الأوروبيين إلى التوجه نحو العرب، وتذكيرهم بالروابط التاريخية والجغرافية التي تربط المنطقة بأوروبا"، مضيفا أن القمة استطاعت أن تجمع حوالي 28 دولة أوروبية مع الدول العربية.

وأوضح أن، الاستراتيجية الأوروبية تكمن في الحرص على الأمن في المنطقة العربية لأنها تعد السياج الأمني لأمن أوروبا، مشيرا إلى أن أوروبا قبلت بالحوار مع القادة العرب في شرم الشيخ، لأن الإرهاب أصبح يهدد العالم بأسره، وأوروبا أصبحت تعاني من الإرهاب أكثر من غيرها، فضلا عن موجات الهجرة التي تعصف بالقارة الأوروبية وتؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي .

وحول القضية الفلسطينية، قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة ممارسة كافة الضغوط للتوصل إلى حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الفرا، أن القمة الحالية سيكون لها صدى مهم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة وأن القادة الأوروبيين تفهموا كلمة الرئيس السيسي والقادة العرب الذين أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعوة الواضحة من العرب لبعض دول أوروبا التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية .. مشيرا إلى أن هذا سيغير بعض المفاهيم عند بعض الدول الأوروبية.

وشدد على ضرورة استثمار هذه القمة، ونبني على بعض المواقف الإيجابية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث الاستيطان ورفضهم للقرارات الأمريكية الأخيرة في حق القدس.